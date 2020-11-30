SİVAS - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
- Pazar yerlerindeki hareketlilik - Ana caddelerdeki yoğunlukSİVAS (AA) - Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.Kısıtlamanın saat 05:00'de sona ermesinin ardından başta tarihi Kent Meydanı olmak üzerek ana cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık dikkati çekti.Kısıtlamanın bitmesiyle ihtiyaçlarını karşılamak için market ve semt pazarlarına giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Polis ve zabıta ekiplerinin, yoğunluğun oluştuğu yerlerde Kovid - 19 denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi.
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