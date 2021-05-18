SİVAS - Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi
- Sivas spor kulübünün yayınladığı video Sivas spor, Caner Osmanpaşa ile sözleşme yenilediSİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı - beyazlı ekibimizin formasını 2 yıldır başarıyla terleten futbolcumuz Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesi 2022 - 2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Caner'i tebrik eder, Demir Grup Sivas spor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 72 kez kırmızı - beyazlı formayı giyen Caner, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Sivas spor iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural ve Mustapha Yatabare ile sözleşme uzatmıştı.
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