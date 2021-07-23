SİVAS - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

- Olay yerinde bekleyen ambulans ve polis aracı - Polis ekiplerinin çalışması - Olay yerinin güvenlik şeridi ile çevrilmesi - Polisin delil toplaması - Bir araçtaki kurşun izi Sivas 'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.I. (26) ile A.Y. (31) Abdulvahabigazi Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında A.Y, tabancayla M.I'ya ateş etti.Sol ayağından yaralanan M.I, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polisin, olayın ardından kaçan A.Y'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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