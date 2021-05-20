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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİVAS - Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

SİVAS - Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

- İtfaiye ekiplerinin yanan araca müdahale etmesi - Yanan araçtan görüntüler - Yardım eden vatandaşın konuşması - Otomobil sahibi Nusret Akay açıklamalarıSeyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Nusret Akay (76) yönetimindeki 38 FS 607 plakalı otomobil, Şarkışla - Pınarbaşı kara yolunda seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.
Sürücü araçtan dumanlar yükseldiğini görünce yol kenarına çekerek eşiyle birlikte otomobilden indi.Biranda alev topuna dönen otomobildeki yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.Otomobil sahibi Nusret Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duman kokusu alarak aracını yol kenarına park ettiğini söyledi.

Eşini de araçtan indirdiğini anlatan Akay, "Aniden duman çıktı, hemen durdurdum. Kaputu açtığımda araba tutuştu ve yanmaya başladı.
Gelen mala gelsin." dedi.

İlk Müdahale Bild Muhabir Kışla 

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