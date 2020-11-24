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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Şehre inen tilkiye esnaftan 'köfte' ikramı

SİVAS - Şehre inen tilkiye esnaftan 'köfte' ikramı

SİVAS - Şehre inen tilkiye esnaftan "köfte" ikramı - Tilkinin mahallede gezinmesi - Esnafın tilkiye eliyle köfte vermesi - Tilkinin bölgeden uzaklaşması Sivas 'ta şehre inen tilkiye esnaftan "köfte" ikramıSİVAS (AA) - Sivas 'ta yiyecek aramak için şehre inen tilkiye esnafın eliyle "köfte" vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Şeyh Şamil Mahallesi'nde yiyecek arayan tilkiyi gören bir kasap, dükkanından getirdiği köfteyi aç kalan hayvana uzattı.Esnafın "gel gel" diye yanına çağırdığı tilki, kasabın elinden köfteyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Esnaftan Haşim Eren Özdal da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gezin Kamera Cep Telefonu Hayvan 

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