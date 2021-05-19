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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Şehit evinde 19 Mayıs etkinliği düzenlendi

SİVAS - Şehit evinde 19 Mayıs etkinliği düzenlendi

- Türk bayraklarıyla süslenen şehit piyade er Abdulkadir Koç'un evi - Saat 19.19'da şehidin yeğeni 7 yaşındaki Kevser Koç'un İstiklal Marşı'nı okuması - Şehidin kardeşi Adem Koç'un konuşması Sivas 'ta şehit evinde 19 Mayıs etkinliği düzenlendiSİVAS (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1995 yılında şehit olan piyade er Abdulkadir Koç'un Türk bayraklarıyla süslenen Sivas 'taki baba evinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Sivas 'ta, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı etkinliklerle kutlandı.Bu çerçevede, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1995 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan piyade er Abdulkadir Koç'un Huzur Mahallesi'ndeki baba evi de ailesi tarafından Türk bayraklarıyla süslendi.Ses sisteminin de kurulduğu evin önünde saat 19.19'u gösterdiğinde şehidin yeğeni 7 yaşındaki Kevser Koç'un okuduğu İstiklal Marşı'na mahalle sakinleri eşlik etti.Şehidin kardeşi Adem Koç, burada yaptığı açıklamada, 26 yıl önce şehit düşen ağabeyini bu vesileyle andıklarını dile getirerek, "O çatışmada ağabeyimle birlikte 9 kişi şehit olmuştu. Biz beş kardeşiz. Beşimiz de bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Şehit Piyade Çatışma Teröristler 

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