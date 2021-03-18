SİVAS - Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor

- İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı - Kar yağışı altında ilerleyen araçlar - Kar yağında yürüyen vatandaşlar - Sivas SİVAS - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sivrialan köyü beyaza büründü. Sivas - Erzincan kara yolundaki Kızıldağ ile Zara - Suşehri arasındaki Geminbeli geçitlerinde de kar etkili oluyor.Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede hazır bekletiliyor.
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