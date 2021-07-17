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SİVAS - Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

SİVAS - Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

- Cenaze namazından görüntü - Cenazenin araca taşınmasıSamsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas 'ta toprağa verildiSİVAS (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi, memleketi Sivas 'ta defnedildi.Çitil'in (32) cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Sivas 'a getirildi.
Cenaze, Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Çitil'in ailesinin yanı sıra meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Samsun'da önceki gün, 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi Emrullah Çitil ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek eşini vurmuştu. Çitil, evin balkonundan kaldırıma düşmüş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hastane Turan Öz Cenaze Polis Memuru Harekat Polisi 

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