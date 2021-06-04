SİVAS - Pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı
- Çocuğa saldıran köpek - Köpeği besleyen şahsın bahçesi - Polis ekipleri ve vatandaşlar - Hayvan ambulansı - Sivas Numune Hastanesinden görüntü önü Sivas 'ta pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta ağabeyinin beslediği pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.Y.D'nin sahibi olduğu pitbull cinsi köpek, Kılavuz Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda 5 yaşındaki kardeşi A.E.D'ye saldırdı.Saldırıda hafif şekilde yaralanan çocuk, Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.Saldırgan köpek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.Öte yandan, Y.D. hakkında yasaklı cins köpek beslediği için işlem başlatıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım