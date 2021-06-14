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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Patlayan su borusu yolu çökertti

SİVAS - Patlayan su borusu yolu çökertti

- Çöken yol - Yolun trafiğe kapatılması - Ekiplerin çalışması Sivas 'ta patlayan su borusu yolu çökerttiSİVAS (AA) - Sivas 'ta ana su borusunun patlaması sonucu kentin işlek caddesinde çöküntü oluştu.Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ana su borusu patladı. Patlayan boru nedeniyle caddede çöküntü meydana geldi.Trafik ekipleri çökme nedeniyle yolu araç trafiğine kapattı.Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yolu kazan ekipler patlayan borunun tamiri için çalışma başlattı.Atatürk Caddesi'nin kapatılmasının ardından kentte araç trafiği yoğunluğu yaşandı.

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