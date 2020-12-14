Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yeri - Otomobil ile traktörün görüntüsü Sivas 'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.Selami Yılmaz (29) idaresindeki 27 AES 850 plakalı otomobil, Şarkışla - Pınarbaşı kara yolu Hüyük köyü kavşağında, Mehmet Güner (45) yönetimindeki 58 HG 376 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Leyla (2), Yağmur (3) ve Burcu Yılmaz (29) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bild Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement