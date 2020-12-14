SİVAS - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yeri - Otomobil ile traktörün görüntüsü Sivas 'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.Selami Yılmaz (29) idaresindeki 27 AES 850 plakalı otomobil, Şarkışla - Pınarbaşı kara yolu Hüyük köyü kavşağında, Mehmet Güner (45) yönetimindeki 58 HG 376 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Leyla (2), Yağmur (3) ve Burcu Yılmaz (29) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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