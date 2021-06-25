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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİVAS - Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS - Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

- Kaza yapan araçlar - Karayolları ekibinin temizlik çalışması Sivas 'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, B.A. (47) idaresindeki 58 SG 672 plakalı otomobil, Şarkışla - Pınarbaşı kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında, T.Ö'nün (52) kullandığı 38 AE 912 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki E.A. (41) ve A.A. (16), ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.E.A, ilk müdahalesinin ardından Sivas 'a sevk edildi.

İlk Müdahale Bild Kışla 

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