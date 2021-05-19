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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

SİVAS - Otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

- Kaza yeri ve kazaya karışan araçlarSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Ersin Gök idaresindeki 58 T 0162 plakalı ticari taksi, Seyrantepe Mahallesi Beştepe Sokak'ta Ruşen Arı yönetimindeki 58 ABR 142 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Ersin Gök ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ticari Taksi Hastane 

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