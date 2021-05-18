SİVAS - Otomobil devrildi: 3 yaralı

- Kaza yeri - Devrilen araç - Jandarma ekiplerinin çalışması Sivas ’ta otomobil devrildi: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.A.E. (50) yönetimindeki 34 DHZ 084 plakalı otomobil, Şarkışla - Pınarbaşı kara yolundaki Kışla köyü yakınlarında dere kenarına devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi F.E. (45) ve 4 yaşındaki oğlu A.B.E. yaralandı.Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas 'a sevk edildi.
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