Sivas-Malatya seferini yapan tren orman yangınına denk geldi



- Sivas-Malatya seferini yapan yolcu treni yangına denk geldi. Treni durduran makinistler yangını söndürdükten sonra sefere devam etti. Bugün Sivas-Malatya seferini yapan 4 Eylül treninin makinistleri Raşit Ağzıtemiz ve Halil İbrahim Karacan Sivas-Malatya sınırında saat 11.00 sularında orman yangınına denk geldi. Durumu önce telsizle merkezlerine bildirdiler. Ardından treni durdur yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ettiler. Kısa süre önce başladığı tahmin edilen yangını büyümeden söndürmeyi başardılar. Bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar. Yangının söndürülmesi ile tren seferine devam etti. Yerleşim yerlerinden uzakta çıkan yangının ne şekilde çıktığı bilinmiyor. (MK-GF-y)

