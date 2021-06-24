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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİVAS - Kuyuya düşen manda AFAD ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Kuyuya düşen manda AFAD ekiplerince kurtarıldı

- AFAD görevlisinin kuyuya inmesi - Mandanın vinçle kurtarılması Sivas 'ta kuyuya düşen manda AFAD ekiplerince kurtarıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir köyde kuyuya düşen manda, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Merkeze bağlı Hasbey köyünde su borusunun patlamasıyla oluşan ve yaklaşık 12 metre derinliğindeki çukura manda düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.Bilgi verilmesi üzerine köye İl Özel İdaresinin iş makinesi yönlendirildi.Kuyunun derin olması nedeniyle iş makinesiyle mandaya ulaşamayan ekipler durumu AFAD'a bildirdi.Bir AFAD görevlisi halat yardımıyla indiği kuyuda mandayı iple bağladı.Kuyuya düşen manda vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Su İş Makinesi Bild 

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