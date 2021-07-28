Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
SİVAS - KKKA şüphesiyle ölüm
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - KKKA şüphesiyle ölüm

SİVAS - KKKA şüphesiyle ölüm

- KKKA şüphesiyle ölen kadının cenazesinin bulunduğu araç - Cenazenin kadının yakınları tarafından teslim alınması - Aracın hareket etmesi - Ölen kadının fotoğrafı Sivas 'ta KKKA şüphesiyle ölümSİVAS (AA) - Sivas 'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.Mangal kömürü yapmak için Diyarbakır'dan, Sivas 'ın Divriği ilçesine gelen 3 çocuk annesi L.A'nın (31) vücuduna kene yapıştı.Bir süre sonra rahatsızlanan L.A, 4 gün önce yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan L.A. yaşam mücadelesini kaybetti.Yakınları tarafından teslim alınan M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Çınar ilçesine götürüldü.

Yaşam Mücadelesi Cenaze Altın 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı