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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - KKKA şüphesiyle ölüm

SİVAS - KKKA şüphesiyle ölüm

- Ölen kişinin yakınlarının morg önünde beklemesi - Ölen kişinin cenazesinin taşınmasıKKKA şüphesiyle ölümSİVAS (AA) - Sivas 'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.Merkeze bağlı Çatalkaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan H.S. (71) hayvanlar üzerinde bulunan keneyle temas etti.Bir süre sonra rahatsızlanan H.S, yakınları tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.H.S, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören H.S, yaşam mücadelesini kaybetti.Yakınları tarafından teslim alınan H.S'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.

İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Cenaze Hayvancılık Hayvan 

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