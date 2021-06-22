SİVAS - Kızılırmak'ta balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
- Kızılırmak'ta ölen balıklar - Vatandaş ile röportaj - Ekiplerin numune almasıKızılırmak'ta balık ölümlerinin nedeni araştırılıyorSİVAS (AA) - Sivas 'ta, Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.Numunelerin laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin, kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde, haziran ayı başında da balık ölümleri yaşanmıştı.
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