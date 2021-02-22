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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

SİVAS - Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu

- Kızılırmak ve Serpincik Gölü'nün buz tutması - Soğuk hava nedeniyle çalışmayan araç - Vatandaşla röportaj Sivas 'ta soğuk hava etkisini sürdürüyorSİVAS (AA) - Termometrelerin gece sıfırın altında 17,5 dereceyi gördüğü Sivas 'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.Türkiye'de kış mevsiminin sert geçtiği iller arasında yer alan Sivas 'ta şubat soğuğu etkisini sürdürüyor.Soğuk hava nedeniyle gece kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17,5 derece ölçülürken, Kangal ilçesinde termometreler sıfırın altında 25,5 dereceyi gördü.Altınyayla, İmranlı, Zara ve Hafik ilçelerinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecenin üstünde kaydedildi.Aşırı soğuklar yüzünden kent merkezindeki evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.Son kar yağışının ardından beyaz örtünün kalkmadığı kırsal kesimde ise güzel görüntüler oluştu.

Hava Sıcaklığı Şubat Soğuğu Buz Sarkıtları Kış Mevsimi Kar Yağışı 

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