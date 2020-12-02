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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ile polislerin diyaloğu gülümsetti

SİVAS - Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ile polislerin diyaloğu gülümsetti

- Polis ekiplerinin alkolü sürücüye ceza yazması - Alkolü sürücünün polislerle konuşması - Aracının çekilmesiKısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ile polislerin diyaloğu gülümsettiSİVAS (AA) - Sivas 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kentin tüm kavşak noktalarında denetim yaptı.Trafik ekipleri Dört İşletme Kavşağı'nda R.Ö'ye ait 38 AAU 193 plakalı aracı durdurdu. Yapılan incelemede sürücü R.Ö'nün 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.R.Ö. polis ekiplerine kısıtlamadan haberi olduğunu, kaldığı otele gitmek istediğini söyledi.

Polis ekipleri ile alkollü sürücünün diyaloğu dinleyenleri gülümsetti.Alkollü sürücü, polis ekiplerine, kibar bir dille yediği ceza ve ehliyeti hakkında çeşitli sorular sordu.Sürücü R.Ö'ye alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı 4 bin 639 lira ceza kesilirken ehliyetine 2 yıl el konuldu.Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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