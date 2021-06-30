SİVAS - Kamyonetin çarptığı sürüdeki 9 hayvan telef oldu
- Yarhisar köyü mevkisi - Kazaya karışan kamyonet - Telef olan hayvanlar - Hayvanların yoldan kaldırılması - Trafik polisinin olay yerinde incelemede bulunması Sivas 'ta kamyonetin çarptığı sürüdeki 9 hayvan telef olduSİVAS (AA) - Sivas 'ın Hafik ilçesinde kamyonetin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu sürüye çarpması sonucu 9 hayvan telef oldu.Zara ilçesi istikametinden Sivas 'a seyreden H.A. yönetimindeki 58 BR 143 plakalı kamyonet, Hafik ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede Yarhisar köyü mevkisinde yoldan karşıya geçen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların olduğu sürüye çarptı.Kazada, 4 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan telef oldu.Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Hayvanların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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