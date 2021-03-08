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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Kadın girişimciler devlet desteğiyle organik gıda üretip satacak

SİVAS - Kadın girişimciler devlet desteğiyle organik gıda üretip satacak

- Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde kadınların erişte yapması - Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman ile röportaj - Ulaş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Dilşat Kuruçay'ın konuşması Sivas 'ta kadın girişimciler devlet desteğiyle organik gıda üretip satacakSİVAS (AA) - Sivas 'ın Ulaş ilçesinde yaşayan kadınlar, devlet desteğiyle kendileri için kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretecekleri çeşitli organik gıdaları satarak aile ekonomilerine katkı sağlayacak.Ulaş Kaymakamlığı, ilçedeki girişimci kadınların üretime katılarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla valilik himayesinde Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi kurdu.Ulaşlı kadınlar, modern tesislerde üretecekleri yufka, lavaş, erişte gibi hamur işleri, turşu, reçel ve marmelat gibi konserve gıdalar ile kuru gıdaları, yine valilik himayesinde belediye ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla oluşturulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi AŞ'nin (SİVTAŞ) organik tarım marketinde pazarlayabilme imkanına sahip olacak.Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin, çalışmak isteyip de imkan bulamayan veya ürettiğini pazarlayamayan kadınlar için kurulduğunu söyledi.

Kadınların, proje sayesinde eve kapanmaktan kurtulup çalışarak üretime güç katacağına dikkati çeken Nayman, "Bugün ablalarımız zerun buğdayından elde ettikleri kendi un ve yumurtalarından erişte yaptılar. Önümüzdeki haftalarda ilçemizde atıl durumdaki bazı binaları değerlendirip daha modern bir üretim merkezi oluşturarak kadınlarımızın ürünlerini piyasaya sunabilmelerine yardımcı olacağız." dedi.
Nayman, yeni kurulacak tesisle ürün çeşitliğinin artacağını, sonraki aşamada yine kadınlar için sera ve mantarhane projelerini hayata geçireceklerini anlattı.Kooperatifin başkanı Dilşat Kuruçay ise tesiste üretilecek ve kadınlara kazanç kapısı olacak ana ürünün ise zerun buğdayı ve bulguru olduğunu vurguladı."Kadınlar ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur" ifadesini kullanan Kuruçay, artık üreticinin ürününün elinde kalmayacağını, kadın istihdamının artacağını ve bu sayede göçün azalacağını sözlerine ekledi.

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