Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip

SİVAS - Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip

- Sivas Valiliği tarafından hazırlatılan jandarma klibinden detaylar Sivas 'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klipSİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.Klipte, kente ait doğal güzellikler, salgın döneminde halkın ihtiyacını karşılayan jandarma görevlileri, halkla bütünleşen askerler, jandarma araçları ve personele ait görsellere yer verildi.
Komando marşının seslendirildiği klipte Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu'na da yer verildi.
Klip, Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Sosyal Medya Jandarma 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement