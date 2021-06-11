SİVAS - İnşaattan düşen kalıp işçisi ağır yaralandı
- Ambulans helikopterin gelişi - Yaralının helikopterden alınışı - Yaralının hastaneye getirilişi Sivas 'ta inşaattan düşen kalıp işçisi ağır yaralandıSİVAS (AA) - Sivas ’ın Gürün ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.İlçedeki bir inşaatta çalışan kalıp işçisi R.Ö. (28), üçüncü kattan dengesini kaybederek beton zemine düştü.Ağır yaralanan R.Ö, Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Tedavi altına alınan R.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım