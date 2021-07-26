SİVAS - İki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yapan araç - Araçlarda meydana gelen hasar - Aracın çekiciye yüklenmesi Sivas 'ta 2 hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.V.Ö. yönetimindeki 06 VHC 288 plakalı hafif ticari araç, Eğriköprü Mahallesi Şehit Çimen Caddesi MTA Kavşağı'nda G.Y'nin kullandığı 58 TV 866 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Sürücü G.Y. ile devrilen aracında E.Y ve F.Y. yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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