SİVAS - İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
- Cadde ve sokaklar - Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar - Sokak hayvanları - Bir vatandaşın kediyle ilgilenmesi - Trafikte seyir halindeki araçlarİç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndüKAYSERİ (AA) - Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.Kayseri'de haftanın ilk günü sabah saatlerinde, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere ana cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık dikkati çekti.Polis ekiplerinin, yoğunluğun oluştuğu yerlerde Kovid - 19 denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi. - Nevşehir - Niğde - Sivas Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hayat normale döndü.Sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğinin arttığı kentte vatandaşlar açılan işletmelerde alışveriş yaptı.Sokağa çıkan vatandaşların maske ve mesafe kuralına riayet ettiği görüldü. Niğde'de de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hayat normale döndü. Araç ve yaya trafiğinin arttığı kentte, esnaf iş yerlerini açtı. Sivas 'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentin işlek caddelerinde yoğunluk yaşandı.Özellikle kentin en işlek caddelerinde insan ve araç kalabalığı dikkati çekti.Bu arada hafta sonu uygulanan kısıtlamada kurallara uymayan 53 kişiye, 40 bin 82 lira para cezası kesildi.
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