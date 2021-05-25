SİVAS - Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
- Hastane acil servisi önü - Yaralıların ambulanslardan indirilişi - Hasta yakınları - Polis ekiplerinin hastane önünde önlem alması Sivas 'ta hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Kayalıpınar köyünde akşam saatlerinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda Ö.F.Y. (25), R.Z. (66), A.T.Z. (40), A.Z. (55) ve Ş.Y. (19) silahla yaralandı. Sivas 'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve kavgada kullanılan 2 av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.
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