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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivas haşere ve sineklere karşı ilaçlanıyor

Sivas haşere ve sineklere karşı ilaçlanıyor

-İLAÇLAMA ÇALIŞMLARI DETAY

Hava Sıcaklıkları 

--BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA
--MUHTAR KONUŞMA

( SİVAS )- Sivas Belediyesi ekipleri sivrisinek ve haşerelere karşı kentin tamında ilaçlama çalışması yapıyor SİVAS

- Sivas Belediyesi ekipleri sivrisinek ve haşerelere karşı kentin tamında ilaçlama çalışması yapıyor. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar döneminde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte şehrin tamamında sivrisinek ve haşerelerin larvalara noktalarına ilaçlama çalışması başlattı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ilaçlama çalışmalarını yerinde inceledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Akan sularda, durgun sularda böcek ve sinek üreten alanlarda Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mahalle muhtarlarımızla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Korona virüs hastalığından da yola çıkarak hastalığın yayılması konusunda haşere ile mücadeleyi önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda aldığımız önlemlerle sivrisinek ve haşerelere karşı sıkıntısız bir yaz geçireceğiz” dedi.

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