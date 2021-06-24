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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİVAS - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kavşaktan görünüm - Kazaya karışan otomobil ile hafif ticari araçtan görünüm - 112 acil sağlık ekibinin araç ile gelişi - Araç kapısı taşıyan vatandaşlar - Jandarmanın olay yerinde güvenliği sağlaması - Trafik polislerinin olay yeri incelemesi Sivas 'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.T.B.G. (28) yönetimindeki 58 AS 350 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri kara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda N.Ç. (51) idaresindeki 55 VJ 145 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çıktı.Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan F.Ç. (13) yaralandı.Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Ticari Araç Kışla 

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