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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu

SİVAS - FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu

- Dolandırılan çiftin evinin önündeki polis ekipleri - Dolandırılan H.K'nın polis ekipleriyle diyaloğu Sivas 'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurduSİVAS (AA) - Sivas 'ta yaşayan karı - koca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 40 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki H.K. ile eşi 39 yaşındaki S.K'yi telefonla arayan kişiler, "FETÖ ile ilişkilerinin tespit edildiği"ni belirterek çiftten belirtilen hesaba para yatırmalarını istedi.Hesaba 40 bin 500 lira yatıran karı - koca, dolandırıldıkları gerekçesiyle Alibaba Polis Merkezine başvurdu.Mağdurların ifadesini alan emniyet mensupları, olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis Polis Ekipleri 

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