Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
SİVAS - Düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

SİVAS - Düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Jandarmanın etrafa saçılan eşyaları toplaması - Yaralıların Şarkışla Devlet Hastanesi aciline getirilmesiDüğünden dönenleri taşıyan otomobil Sivas 'ta şarampole devrildi: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Doğukan Turan (21) yönetimindeki 60 ABP 194 plakalı otomobil, Sivas merkeze bağlı Kartalca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada sürücü ile nişanlısı Şeymanur (21), kayınvalidesi Arife (42) ve baldızı Nur Banu Cöre (8) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla ilçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı.Kazanın, araçtakilerin Sakarya'daki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Tokat'a dönmek üzere yola çıktıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.

Hastane Baldız Devlet Hastanesi Kayınvalide Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı