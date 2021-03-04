SİVAS - 'Dinamik Denetim Süreci' faaliyetleri başladı
SİVAS - "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri başladı - Esnaf denetimi yapılması - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklamasıSİVAS (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, Sivas 'ta il yöneticileri denetim yaptı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Eğriköprü Mahallesi Bağdat Caddesi'nde esnafı denetledi.Kurallara uyan esnafa teşekkür eden Ayhan, iş yerlerinde maske dağıttı. Ayhan, gazetecilere, bundan sonraki sürecin daha hassasiyetli şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.
İl genelinde 324 ekip ve 3 bin personelle denetim gerçekleştirildiğini belirten Ayhan, " Sivas 'ın tüm coğrafyasında arkadaşlarımız denetim yapmakta. Bu denetimin temel mantığı da rehberlik etmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek." diye konuştu. Sivas 'ın orta riskli grupta yer aldığını, mavi rengi yakalama konusunda her vatandaşın sorumluluğunun olduğunu vurgulayan Ayhan, kurallara uyulduğu ve tedbir alındığında başarı sağlanacağını sözlerine ekledi.
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