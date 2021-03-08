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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Cirit antrenmanında iki atın çarpışmasını kamera kaydetti

SİVAS - Cirit antrenmanında iki atın çarpışmasını kamera kaydetti

- Cirit antrenmanı yapılması - Atların çarpışmasıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Altınyayla ilçesinde cirit antrenmanında iki atın çarpışması sonucu bir binici hafif yaralandı.Altınyayla Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma Yetiştirme Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ ile binici Şahin Subaşı'nın atları, Uva mevkisindeki arazide cirit antrenmanı sırasında çarpıştı.Yere düşen binicilerden hafif yaralanan Şahin Subaşı, Altınyayla İlçe Hastanesi'nde tedavi edildi.Atların yaralanmadığı çarpışma anı, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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