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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza

SİVAS - Çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza

- Jandarma ekiplerinin eve baskın yapması - Kumar oynayan kişilere işlem yapılması Sivas 'ta çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira cezaSİVAS (AA) - Sivas 'ın Kangal ilçesinde bir çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza kesildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesi Kuru Sırt mevkisinde bir çiftlik evinde kumar oynandığını ihbarı üzerine eve baskın düzenledi.
Jandarma ekipleri, evde kumar oynadığını tespit ettiği 11 kişiye 48 bin 950 lira idari para cezası uyguladı.Ev sahibine ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Para Cezası 

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