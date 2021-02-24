Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - ÇEDAŞ'ın 'enerji timleri' yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS - ÇEDAŞ'ın 'enerji timleri' yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS - ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Ekiplerin arızaya gidişi - Ekiplerin elektrik direklerinde çalışmaları - Ekiplerin yemleri taşımaları - Ekiplerin yemleri araziye bırakmaları - Emre Türkmen ile röportaj - Dağ keçilerinin Dron ile görüntüsüÇEDAŞ'ın "enerji timleri" yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıSİVAS (AA) - Sivas , Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için seferber oldu.ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, zorlu kış şartlarında elektrik arızalarının giderilmesinde çaba gösteren ÇEDAŞ'ın "enerji timleri", yaban hayvanlarını da unutmuyor.Kangal ilçesi kırsalında oluşan elektrik arızasına müdahale eden ekipler, Özel İdare karla mücadele ekiplerinin yardımıyla ulaştıkları bölgede arızayı giderdikten sonra yanlarında taşıdıkları ot ve buğdayı, bölgede sık sık görülen dağ keçisi, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları için araziye bıraktı.Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefliğinde görevli arıza giderim personeli Emre Türkmen, arızaya gittikleri bölgelerde kış koşullarında yaban hayvanlarının besin bulamadığını gözlemlediklerini belirterek, "Doğaya olan sorumluluğumuzun bilinciyle araziye yaban hayvanları için yem bırakıyoruz. Bölgemizde keklik, tavşan ve dağ keçisi gibi yaban hayvanları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Keçi Karla Mücadele Dağ Keçisi Hayvan Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı