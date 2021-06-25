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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİVAS - Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldü

SİVAS - Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldü

- İşçinin düştüğü inşaat - İşçinin kaldırıldığı hastanenin acil servisi Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldüSİVAS (AA) - Sivas 'ta inşaat halindeki binanın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi hayatını kaybetti.Eğri Köprü Mahallesi Üniversite TOKİ mevkisinde bir inşaatta çalışan Afgan uyruklu Fazle Ahmad Hoseiny (44), 8. kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.Hoseiny, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hoseiny'in cenazesi, aynı hastanenin morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acil Servis Hastane Cenaze Asansör Boşluğu Ağır Yaralı 

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