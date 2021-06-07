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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Bitki türü bakımından zengin olan Zara ilçesi arıcıların favorisi

SİVAS - Bitki türü bakımından zengin olan Zara ilçesi arıcıların favorisi

- Kovan görüntüsü - Arıcıların görüntüsü - Zara Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş ile röportaj - Arıcı Habil Ateş ile röportajBitki türü bakımından zengin olan Sivas 'ın Zara ilçesi arıcıların favorisiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Zara ilçesi, zengin bitki örtüsüyle arıcıların tercih ettiği adreslerin başında geliyor.Valilikten yapılan açıklamaya göre, iklim özellikleri ve florasının zengin olması nedeniyle arıcılar tarafından tercih edilen Zara'da üretilen bal, kendine has tat, aroma ve görünümü ile dikkati çekiyor.Zara ve çevresinde yaygın şekilde yapılan arıcılık, eşsiz doğaya sahip olan Sivas 'ı ön plana çıkarıyor.Bölgede çoğunlukla bulunan kekik, nane, ballıbaba, söğüt, taş yoncası ve keven gibi bitkiler ile endemik birçok çiçek türüne ev sahipliği yapan Zara, bal üretimi için arıcıların özellikle bu bölgenin yaylalarını tercih etmesine neden oluyor.Türkiye'nin en zengin florasına sahip olan illerin başında gelen Sivas 'ta 443’ü endemik tür olmak üzere yaklaşık 2 bin farklı bitki türü bulunuyor.Çiçek balı üretiminde ilk sırada, arıcılık işletme sayısı bakımından ikinci, bal üretiminde de dördüncü sırada yer alan Sivas , geçmişten gelen arıcılık kültürünü de sürdürüyor. Üretilen bal, özel işletmelerin dışında Zara Bal Üreticileri Birliği tarafından da satılıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara'da Köse Dağ, Bey Dağı ve Gürlevik Dağı'nın bulunduğunu, bu bölgelerde kekik ve geven bitkisinin bol miktarda olduğunu belirtti.
Dünyadaki ballı bitkilerin yüzde 75’inin Zara'da yer aldığını vurgulayan Ateş, "Bitki örtüsü ne kadar fazla ise bal kalitesi de o kadar artar. Bölgemiz bu bakımdan çok zengin." ifadelerini kullandı.Arıcılık mesleği ile uğraşan 400 arıcının Zara ilçesinde kayıtlı olduğunu aktaran Ateş, "900 ton civarında üretimimiz var. Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 20'sini biz karşılıyoruz.” açıklamasında bulundu.Arıcı Habil Ateş ise baba mesleğini severek yaptığını belirterek, Zara bölgesinin arıcılık için çok elverişli olduğunu belirtti.
Tarım ve ilaçlama gibi sorunların bulunmadığı coğrafyada her şeyin doğal olduğunu vurgulayan Ateş, "Zara balı bundan dolayı meşhurdur. Hiçbir katkı maddesi yoktur.” diye konuştu.

Endemik Bal Üretimi Gesi Katkı Maddesi 

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