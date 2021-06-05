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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Bisikletli gençler Dünya Çevre Günü'nde şehitlikte temizlik yaptı

SİVAS - Bisikletli gençler Dünya Çevre Günü'nde şehitlikte temizlik yaptı

- ''5 Haziran Dünya Çevre Günü'' etkinlikleri - Bisikletli gençler - Şehitlikteki temizlik çalışması - Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Ayçiçek ile röportaj Sivas 'ta bisikletli gençler Dünya Çevre Günü'nde şehitlikte temizlik yaptıSİVAS (AA) - Sivas ’ın Şarkışla ilçesinde gönüllü gençler, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bisikletle geldikleri şehitlikte temizlik çalışması yaptı.15 Temmuz Şehitler Meydanı'na bisikletleriyle gelen gençler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Ayçiçek ile Yıldırım Mahallesi'ndeki Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne kadar pedal çevirdi.Şehitliği temizleyen gençler, şehitlerin kabirleri başında dua etti.Etkinlik sonrası açıklama yapan Ayçiçek, "Bugün Dünya Çevre Günü kapsamında gönüllü gençlerimizle birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Pedal çevirerek 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne, şehitlikte yaptığımız temizlik çalışmasıyla da Dünya Çevre Günü'ne dikkati çektik." dedi.

Şehit Bisiklet Kışla 

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