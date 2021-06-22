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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

SİVAS - Bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

- Zarar gören dükkan - Dükkana zarar veren otomobil - Zarar gören otomobil Sivas 'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındıSİVAS (AA) - Sivas 'ta alacaklı olduğunu iddia ettiği kişilerin iş yerine ve aracına otomobiliyle çarparak zarar veren zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, N.B.K, alacaklı olduğunu iddia ettiği C.Ş. ve G.T. ile telefonda tartıştı.N.B.K, daha sonra 58 BG 048 plakalı otomobiliyle önce C.Ş'nin 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki hırdavat dükkanının camına, ardından bölgedeki G.T'nin otomobiline çarparak zarar verdi.Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

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