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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

SİVAS - Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi Sivas 'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, iki kişi yaralandı.Kadıburhanettin Mahallesi Eski Stadyum Sokak'ta E.A. (24) ile B.Y. arasında tartışma çıktı.Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.A. aldığı bıçak darbesiyle, B.Y. ise darp sonucu yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan E.A. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, B.Y. ise Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Olay Yeri İnceleme Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

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