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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas beyaz gelinliğini giydi

Sivas beyaz gelinliğini giydi

Şehirden kar detay

Kar Topu Yağan Kar Yağışı 

-Kar Topu oynayan insanlar detay
-Kar temizleme detay
-Vatandaş röportaj

( SİVAS )- Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü- Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu SİVAS

- Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas’ta aylardır beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yoğun bir şekilde yağan kar kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bir yandan da belediye ekipleri çalışmalarına başladı.
Kaldırımlarda ve yollarda bulunan karlar temizlenerek tuzlama işlemi yapıldı. Sabah saatlerinde ise gözlerini bembeyaz bir güne açan Sivas halkı kendilerini dışarı attı. Aylardır beklediği karı gören vatandaşlar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen Sivas’ın tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam etti.
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