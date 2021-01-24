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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış

(SİVAS- Beşiktaş taraftarından örnek davranış

-Dernek üyelerinden detay

Farkındalık Sivil Toplum Sokağa Çıkma Yasağı Kan Bağışı Kök Hücre 

--Dernek başkanından açıklama
--Kan alımından detay

- Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu SİVAS

- Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu. Sivas Beşiktaşlılar Derneği üyeleri örnek bir harekete imza attı. Kızılay’ın kan ihtiyacının artığı bu gülerde dernek üyeleri farkındalık oluşturmak için bir araya gelerek kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi.
Kent merkezi Kongre Müzesi bahçesinde toplanan Beşiktaş taraftarı Kızılay kan alma biriminde kan ve kök hücre bağışı yaptı. Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Şahin, yaptıkları etkinliğin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacağını düşündüklerini dile getirerek, “ Kızılay’ın ihtiyacı doğrultusunda kök hücre ve kan bağışı için burada bulunuyoruz. Sosyal etkinliklerimiz daha öncesinde de Sivas genelinde yapıyorduk. Ama kan bağışı sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde çok ihtiyaç olduğu için şuan böyle bir etkinliğini içerisindeyiz. Diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olacağını düşünüyorum” dedi.
(OE-GF-
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