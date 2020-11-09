Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Belediyesinden 2 bin 300 aileye yakacak yardımı

Sivas Belediyesinden 2 bin 300 aileye yakacak yardımı

- Sivas Belediyesi ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelere yakacak dağıtımı yapması - Yakacak yardımı yapılan 2 kadının dua etmesiSİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi 2 bin 300 aileye yakacak dağıtımına başlandı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bağışladığı atık odunlar, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Odun Kesim ve Depolama Merkezinde kesilip paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yakacak dağıtımı yapan ekiple birlikte bazı ailelere odunlarını teslim etti.Duman, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in selamını ilettiği ailelere ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
İhtiyaç sahibi 2 bin 300 aileye mart ayına kadar yarımşar ton torbalanmış odun dağıtılacak.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı