Sivas Belediyesi UNESCO’nun kapısını çalacak



- Sivas Belediyesi, Sivas müziklerinin kentin yerel kalkınma stratejilerinden biri hali getirilmesini sağlamak için UNESCO’nun kapısını çalacak. Sivas Belediyesi yakın zamanda UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirasları listesine giren aşıklık geleneğinden sonra Sivas müziklerinin kentin yerel kalkınma stratejilerinden biri haline getirilmesini sağlamak için UNESCO’nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bugün konuyla ilgili makamında bir basım açıklaması düzenledi.

Bilgin açıklamasında, Sivas’ın tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaparak, müzik, kültür, edebiyat ve gastronomi alanlarında önemli gelişmelere ev sahipliği yaptığını dile getirdi. UNESCO’ya başvurulacak Sivas müziklerinin kentin yerel kalkınma stratejilerinden biri haline getirilmesini sağlamak için UNESCO’ya başvurmaya karar verdiklerini belirten Bilgin, “Başvurudaki hedefimiz bu kıymetli değeri gelecek nesilleri aktarabilmek, şehrimizin uluslararası mecrada görünürlüğünü ve tanınırlığını arttırmak, müzik yoluyla toplumdaki dezavantajı gruplara imkanlar oluşturabilmek ile uluslararası işbirliklerini ve hareketlilikler vasıtasıyla müzikal değerlerimizin bilinirliliğini arttırarak şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilmek olmuştur. Bununla birlikte, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum arasındaki bağın güçlenmesi hedeflenmiştir.” dedi.

Sivas müziğini dünya tanıyacak Bilgin, Sivas müzik kültürünün uluslararası arenada tanıtılacağını ifade edip, “Sivas’ta ki müzik kültürünü ve değerlerini en iyi şekilde uluslararası mecrada tanıtacağımız bu başvuru sonucunda UNESCO Şehirler Ağına dahil olarak şehrimizi hem Türkiye’de hem de Dünya’da öne çıkartmak istiyoruz. Çok yönlü kalkınma hedeflerimizin birini daha gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.





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