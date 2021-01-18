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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Belediyesi onları unutmadı

Sivas Belediyesi onları unutmadı

-Yem bırakma detayları

Kış Mevsimi Yağan Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

--Röp.

( SİVAS )- Sivas Belediyesi tarafından yağan kar sonrası yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için muhtelif yerlere yem bırakıldı SİVAS

- Sivas Belediyesi tarafından yağan kar sonrası doğaya yem bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için muhtelif yerlere yem bırakıldı. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yılın her döneminde periyodik olarak gerçekleştirilen doğaya yem bırakma çalışmalarına kış mevsiminin yoğun olarak yaşandığı bugünlerde de devam ediyor. Can dostlarımızın olası yem sıkıntısı yaşamasının önüne geçmek isteyen ekipler Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık'la birlikte doğaya yem bıraktı. Mesire alanları başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, “Kar rahmet berekettir. Sivas'ımız özlediği beklediği kara kavuştu. Tabi karla birlikte can dostlarımızda bu şartlardan olumsuz etkileniyor. Bizlerde can dostlarımızın sorun yaşamaması için şehrin muhtelif yerlerine yem bırakıyoruz. Bu konuda belediye olarak çok hassasız bütün vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas davranmalarını rica ediyoruz.” ifadesini kullandı. (MK-GF-Y)
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