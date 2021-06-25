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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİVAS - Bariyerlere çarpan motosikletin Rus sürücüsü öldü

SİVAS - Bariyerlere çarpan motosikletin Rus sürücüsü öldü

- Kaza yeri - Yaralıya yapılan kalp masajı - Yaralının sedyeyle ambulansa alınması - Kurtulan Plotnikov'un arkadaşı Aleksey B'nin açıklaması - Yaralının hastaneye götürülmesiBariyerlere çarpan motosikletin Rus sürücüsü öldüSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde kullandığı motosikletle bariyerlere çarpan Rus hayatını kaybetti.Rus turist Maksim Plotnikov (33) yönetimindeki 07 MC 631 plakalı motosiklet, Sivas - Kayseri kara yolu Polatpaşa köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.Bu sırada motosikletten refüje düşen Plotnikov, yaşamını yitirdi.Cenaze, Şarkışla Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.Motosiklette bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan Plotnikov'un arkadaşı Aleksey B, Antalya'da yaşadıklarını, Gürcistan'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Viraja girdik ve o düştü." dedi.

Hastane Masaj Kalp Masajı Turist Kışla 

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