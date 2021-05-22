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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü

SİVAS - Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü

- Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga - Baba ve oğlunun öldürüldüğü bölge - Jandarma ekiplerinin çalışması - Çevrede alınan güvenlik önlemleri - Cesetlerin bulunduğu bölgeden çıkartılması - Cesetlerin cenaze aracına taşınması - Cenaze, jandarma araçlarıyla ambulansın olay yeniden ayrılması Sivas 'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldüSİVAS (AA) - Sivas 'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.Karacaören köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Y. ve oğlu Murat Y. yaşamını yitirdi.Kavgaya karışan şüpheliler S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) gözaltına alındı.Jandarma, olayda kullanılan ruhsatlı tabancaya el koydu.

Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Cenaze Silahlı Kavga Cenaze Aracı 

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