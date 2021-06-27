SİVAS - Ambulans helikopter 'Meliha bebek' için havalandı
SİVAS - Ambulans helikopter "Meliha bebek" için havalandı - Helikopterin piste iniş yapması - Bebeğin ambulansa taşınması Sivas 'ta ambulans helikopter zatürre olan "Meliha bebek" için havalandıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde zatürre olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.Nefes almakta güçlük çeken 1,5 aylık Meliha Derinsu Kayalı, ailesi tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.Bebeğin zatürre nedeniyle solunum güçlüğü çektiğinin belirlenmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter istendi.112 Hava Ambulansı ile Sivas 'a sevk edilen bebek, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
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