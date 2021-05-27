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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİVAS - Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı

SİVAS - Ambulans helikopter Kovid-19 hastası için havalandı

- Sağlıkçılardan görüntü - Ambulans helikopterin gelişi - Hastanın indirilmesi - Ambulansın gidişi Sivas 'ta ambulans helikopter Kovid - 19 hastası için havalandıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedavisi gören hasta ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinde Kovid - 19 tedavisi gören M.N.B'nin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilçeye ambulans helikopter çağırıldı.Helikopterle kent merkezine sevk edilen M.N.B, ambulansla Sivas Numune Hastanesi Geriatri Merkezi'ne kaldırıldı.

Koronavirüs Ambulans Helikopter Helikopter 

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